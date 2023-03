Utrechtse conflictspeeltuin Lauwerhof wordt na jaren gebakkelei verkleind

Utrecht - Het veelbesproken speeltuintje aan de Lauwerhof in Utrecht wordt na ruim 3,5 jaar discussie verkleind en vergroend. Het is de bedoeling dat er straks nog maar twee speeltoestellen staan. Op een andere plaats in dit deel van de stad moet dan weer een extra speelplek komen. Dat laat het Utrechts college vandaag weten in een raadsbrief.