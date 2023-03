Het imperfecte vrouwenlijf is de muze van Hooglandse kunstenares

Sophie: "Daar was ik net doorheen geworsteld en dan ga je weer opnieuw beginnen." Want ze kwam in de overgang en had daar veel last van. "Ik merkte dat het niet alleen invloed had op mijn lijf, maar ook op mijn denken en mijn hoofd. Een beetje paranoïde zelfs. Dat vindt allemaal zijn weg in mijn werk. Ik merk dat het ook gemakkelijker is om me op die manier te uiten dan om naar een therapeut te gaan of zo. Of te praten met mensen. Vooral mijn schilderwerk werkte helend."