Annemieke kreeg door corona een herseninfarct: 'Ik vecht voor mijn gezin, maar het is een zware strijd'

Het is oktober 2020 als Annemieke den Hartog ernstig ziek wordt. Ze werkt dan al enige tijd in een verpleeghuis. Het is de tijd van corona. Zij en veel van haar collega's worden ziek. "Mijn bloed is gaan stollen als reactie op corona en toen is een stolsel ontstaan in een ader onder mijn sleutelbeen. Een deel daarvan is afgebroken en verpulvert. Op vijf plekken zijn die stukjes mijn hoofd ingegaan. Ik kreeg dus vijf infarcten in één klap." Ze belandt in het ziekenhuis en dan blijkt dat haar linkerkant is uitgevallen.