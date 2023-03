Deze Utrechtse dj's zijn dik in de veertig, maar nu pas écht volwassen

Acid wattes?

"Acid house is muziek met een hoog piep-knor-gehalte", zegt Utrechtse muziekkenner Paul van Dorsten. Hij maakte de opkomst van 'de scene' vanaf het begin mee, toen nog in Rotterdam. Nog altijd is hij groot liefhebber van elektronische muziek.

Hét kenmerk van acid is "dat schurende en knetterende van de 303-synthesizer", legt hij uit. "Het is een subgenre binnen de housemuziek, maar dan een subgenre dat helemaal aan het begin, aan de roots van de housemuziek staat. Gabber bijvoorbeeld kwam later daarna."

"De 303 was van oorsprong een bass-synthesizer, bedoeld voor muzikanten om automatische baslijntjes in te spelen, bijvoorbeeld naast een ander instrument. Het was een extra hulpmiddel om meerdere instrumenten synchroon te laten spelen. Maar de 303 werd in de house van destijds anders gebruikt, en daardoor is uiteindelijk de typische acid sound ontstaan van overstuurde, piepende, knorrende tonen die het genre nog steeds kenmerken."

030303 programmeert volgens Van Dorsten "klinkende namen" uit de scene. "Ik zou ze gunnen dat meer mensen het kennen."