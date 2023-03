Podcast Stadhuisplein: 'BBB krijgt het moeilijk in de Utrechtse Staten'

Het panel praat ook over de rel rond het slavernijmonument in het Griftpark. In een raadsvergadering gingen raadsleden Stevie Nolten (Bij1) en Jantine Zwinkels (CDA) elkaar verbaal te lijf op een manier die ongekend is in Utrecht. In de Utrechtse raad heerst al jaren een groot wederzijds respect. Ondanks inhoudelijke meningsverschillen, ontstaat bijna nooit een vorm van ruzie in vergaderingen. Dat maakte de ruzie tussen Zwinkels en Nolten deste opvallender.