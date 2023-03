Witte rook in Leusden: nieuwe coalitie bereikt akkoord

De nieuwe coalitie stelt zich bijvoorbeeld ten doel dat elk kind in Leusden leert zwemmen. Zwemles is een belangrijke pijler van Sociaal Leusden. Goed kunnen zwemmen is belangrijk in een waterrijk gebied als Leusden, volgens de partij. De coalitie gaat aan de slag om kinderen te leren zwemmen. Dat kan terugkeer van het schoolzwemmen, maar ook een andere vorm zijn.