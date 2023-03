RIVM bereidt zich voor op mogelijke uitbraak schimmel bij mensen

Candida auris is een zeldzame gist die lastig te behandelen is, legde onderzoeker van het RIVM Thijs Bosch onlangs uit in een publicatie over de schimmel. Auris is familie van de bekendere candida albicans, die bij vrouwen vaginale schimmel kan veroorzaken. Volgens onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen lijkt auris minder ziekmakend dan albicans, maar eenmaal in de bloedbaan zijn beide meestal levensbedreigend. Mensen met een gezonde afweer lijken de schimmel overigens goed zelf te kunnen opruimen.