Retourtje Griekenland: Utrechtse songfestivaldeelnemer Stefania treedt op in eigen stad

Voor ze er optreedt, neemt Stefania een kijkje in de concertzaal. Ze loopt erheen via de Moreelsebrug, over het spoor van Utrecht Centraal station, met uitzicht op het stadskantoor, de Domtoren en de Inktpot. "Ik kom hier heel vaak met vrienden en vriendinnen, omdat het hier altijd wel rustig is. Overal waar je in Utrecht loopt is het druk, hier zit je hoog, je hebt een mooi uitzicht, het is een gewoon fijne plek om te kletsen. En in de nacht kom ik hier ook altijd voor het uitzicht."