Hooglandse Houtkachel mag ondanks overlast blijven branden

Al ruim twee jaar rookt bij elke frisse dag de houtkachel aan de Fluitekamp in Hoogland. Tot grote ergernis van de buren. “Vooral de stank vinden ze ondragelijk”, zegt hun advocaat. Melding doen bij de gemeente had niet het gewenste effect: de gemeente greep niet in. Daarop besloot het echtpaar in mei 2021 naar de rechter te stappen.