Bestuur nationale honk- en softbalbond treedt af na spanningen

Het bestuur evalueerde vorig jaar meerdere keren de eigen samenwerking en die met de directie. Dit gebeurde onder andere naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de technisch directeur. In september vorig jaar stapte die op, terwijl die pas in mei datzelfde jaar was begonnen. "In december hebben de eerder genoemde evaluaties geleid tot spanningen binnen het bestuur. Met ondersteuning van de commissie van toezicht is gezocht naar een oplossing. Helaas heeft dit niet geleid tot een werkbare situatie", aldus de KNBSB.