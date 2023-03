Utrecht wil inwoner beter betrekken bij beslissingen na 'harde conclusie' Rekenkamer

De aanpak van de gemeente staat omschreven in het actieprogramma 'Samen stad maken'. Het doel van dit programma is dat meer mensen meedenken over verschillende projecten in de stad. Oosters: "We gaan een aantal dingen anders doen. Heel belangrijk is dat we Utrechters beter gaan betrekken bij de keuzes die we maken. Ook gaan we op voorhand eerlijk zijn over de invloedruimte die er voor burgers is, en duidelijke kaders meegeven aan bewoners die meedenken met ons."