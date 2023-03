Veel Utrechtse molens staan stil en deze wipmolen is het moeilijkst te redden

Ook de steile trap naar het bovenhuis is verrot. Om alles te repareren is een half miljoen euro nodig. Daarmee is het de duurste reddingsoperatie van alle molens in de provincie, terwijl het een relatief kleine molen is. Dat heeft alles te maken met de ligging, want met de auto kom je er niet. Van Schaik: "Ja, de kosten die rijzen daardoor flink de pan uit. Want je kan hier niet met zware machines komen. Alles moet met een boot worden aangevoerd. Dus er is best wel kunst- en vliegwerk nodig om deze restauratie uit te voeren."