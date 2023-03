Oekraïense vluchtelingen langer welkom in provinciehuis

"De oorlog in Oekraïne duurt helaas voort. Daarom hebben we aan de stad Utrecht aangeboden om de opvang te verlengen", zegt gedeputeerde Robert Struik. De provincie stelt al sinds mei vorig jaar drie etages beschikbaar voor vluchtelingen. Het kantoor is daarvoor ook enigszins verbouwd, er is inmiddels ook kook-, eet- en speelgelegenheid voor de 237 mensen die er worden opgevangen.