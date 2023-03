Vanwege oorlog in Oekraïne geen diplomaten bij herdenking Sovjetmilitairen in Leusden

De herdenking begint op zondag 9 april om 06.30 met het aansteken van 77 kaarsen, het moment dat de meeste mannen om het leven werden gebracht. "Het is historisch niet helemaal het juiste tijdstip, want het duurt wel even 77 mensen te executeren. Veel van de jongens moesten wachten voordat zij aan de beurt waren, dat moet verschrikkelijk zijn geweest." Daarnaast is 06.30 ook het moment dat de zon opkomt. "Dat geeft hoopt. Een beetje licht in de duisternis."