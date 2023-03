Maarten Baas over zijn kunstwerk op de Neude: 'Past niet bij gebouw? Het gaat juist om het contrast'

Iedereen in Utrecht lijkt een mening te hebben over het werk. Over hoe het in schril contrast staat met het gebouw en of het wel in de binnenstad past. Lange tijd hield Maarten Baas zich afzijdig van de publieke discussie. Maar nu het werk is geïnstalleerd, legt de maker graag nog eens uit wat het volgens hem betekent én hoe hij die hele discussie beleeft.