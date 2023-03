Achtervolging met hoge snelheid eindigt in Nieuwegein, politie geeft beelden vrij

Eenmaal op de A2 ging de bestuurder vol in de remmen om vervolgens spookrijdend Nieuwegein in te rijden. Hierbij veroorzaakte hij bijna twee aanrijdingen. Na een achtervolging door de wijken Doorslag en Hoog-Zandveld sprong de bestuurder in de wijk Fokkesteeg uit de nog rijdende auto, waarbij de auto in een tuin belandde. Daar werd hij direct aangehouden. De bestuurder bleek een 22-jarige man uit Frankrijk. Tegen hem wordt voor meerdere feiten proces-verbaal opgemaakt door de politie Midden-Nederland en de landelijke eenheid.