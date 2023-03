'Doorfietsroute' tussen Utrecht en Amersfoort stap dichterbij

Volgens de gemeente zijn omwonenden over het algemeen positief over de uitbreiding van het groen langs de route en de extra ruimte voor fietser en voetganger. Anderen maken zich wel zorgen over de mogelijke verstoring van de natuur langs de Biltsche Grift, vanwege het voetpad dat nu in de plannen staat. Bewoners van de Alexander Numankade maken zich ook zorgen over de verkeersveiligheid en het verdwijnen van parkeerplaatsen. Ook voor de Jan van Galenstraat zijn er zorgen over de verkeersveiligheid vanwege de bevoorrading van de mogelijke toekomstige supermarkt. En overal langs de route vragen omwonende aandacht voor meer veilige en overzichtelijke kruisingen.