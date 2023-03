Jeroen rent voor overleden zoontje en andere zieke kinderen: 'Ergens loopt een gekke papa die aan ze denkt'

Kasper was tijdens zijn ziekte voornamelijk onder behandeling bij het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Jeroen is het ziekenhuis erg dankbaar: "De prognose voor Kasper toen de tumor net ontdekt was, hij was toen één jaar en een paar maanden, was heel slecht. De inschatting was dat hij nog tien tot twintig weken te leven had. Het is echt aan het Prinses Máxima Centrum te danken dat we hem nog zo'n tijd bij ons hebben gehad, dat hij 4,5 jaar heeft mogen worden."