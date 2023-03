Utrecht debatteert hele avond fel over loting voor standplaatsen, ondernemers zijn wanhoop nabij

Standplaatshouders geschokt

Standplaatshouders in de stad maken zich grote zorgen. Ze waren dan ook in grote getalen aanwezig op de publieke tribune. Daaronder Ricardo Emo, hij heeft een bloemenkraam op het Willem van Noortplein. Hij is de wanhoop nabij. "Mijn oom is hier in 1978 begonnen. Toen had hij een rijdend stalletje." In de loop der jaren heeft zijn oom een grotere kraam neergezet, vertelt Emo. "Ik wist al vanaf mijn vierde levensjaar dat ik deze stal zou overnemen en dat wilde ik ook heel graag." De mededeling dat hij weg moet kwam hem rauw op het dak vallen. "Ik weet niet hoe het nu verder moet."

Cobus van Heeckeren zit vijf jaar met zijn eigen stal op de Amsterdamsestraatweg. Ook hij verkoopt bloemen. "Het bevalt me hier prima, ik heb een goede klantenkring en het is een gezellige buurt." Hij vreest voor zijn toekomst. "De gemeente wil ons allemaal brodeloos stellen, dus eind van het jaar is het over. Dan kan ik mijn kar op de schroothoop gooien." Een alternatief is er niet zegt Van Heeckeren. "Wat moet ik dan, een winkel gaan huren van 2.000 euro? Dat zie ik niet zitten."

Stella Satta verkoopt pizzastukken bij winkelcentrum Overvecht. Zij noemt de situatie een drama. "Mijn vader heeft deze kraam in 1984 opgezet, samen met mijn moeder. Tot zijn tachtigste jaar heeft hij gewerkt. Hij begrijpt er niets van, het is niet normaal." Satta is bang dat ze vanaf januari, als de huidige vergunning afloopt op straat staat. "Ik weet het niet, ik kan het niet geloven, ik heb ook geen plan B." Volgens Satta komen er straks heel veel hardwerkende mensen op straat te staan. "Heel Utrech wordt gewoon kapot gemaakt. Er blijft niets meer over van Utrech", zegt ze met een goed Utrechts accent. Van Heeckeren sluit zich daar van harte bij aan. "Er zijn er een paar die alle standhouders in Utrecht weg willen hebben, dus Utrecht wordt een dooie stad."