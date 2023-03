Shalandra Hitipeuw beëdigd als nieuwe wethouder Vijfheerenlanden

VHL Lokaal moest op zoek naar een opvolger en die werd vorige maand gevonden: Hitipeuw maakte op 14-jarige leeftijd haar debuut in het Nationaal Jeugddebat, rondde daarna de studie bestuurs- en overheidsmanagement af en werkte sinds 2019 als beleidsmedewerker bij de gemeente Gorinchem. Voor meerdere gemeenten was zij beleidsadviseur voor het sociaal domein. Sinds vorig jaar was ze raadslid in Vijfheerenlanden.