Mega-luchtkastelen als kunst: deze IJsselsteinse kinderen exposeren in een museum

Kijk naar Mirthe en groepsgenoot Naomi. Want Naomi zegt het maar eerlijk: die schilderijen in een museum zijn vre-se-lijk saai. "Zeker die moderne kunst. Dan denk je toch: wat ís dat?" Je snapt daarom dat ze blij is om nu zelf aan de slag te gaan. Alles mogen aanraken is belangrijk voor hun tentoonstelling, zegt ze. "Want dat mag normaal gesproken niet. En dat vind ik altijd een beetje stom."