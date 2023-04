Van Rossem vertelt: Hoe een zeepfabriek het volledige dorp Den Dolder stichtte

Den Dolder - Voor wie in een willekeurige supermarkt of drogisterij weleens voor het vak met persoonlijke verzorging staat, is het merk 'Dove' vast niet onbekend. Een scala aan deodorants, shampoos, bodylotions en vooral: zeep. Wat veel van mensen niét weten, is dat al die zeep vernoemd is naar een zeepfabriek die in onze provincie stond. Een zeepfabriek die ook nog eens verantwoordelijk was voor het ontstaan van het dorp Den Dolder.