Langer shoppen op zondag: Nieuwegein verruimt winkeltijden

Hoe werkt de Winkeltijdenwet?

Wanneer winkels open of dicht moeten zijn, is geregeld in de Winkeltijdenwet. Maar gemeenten kunnen zelf bepalen of zij bijvoorbeeld een groep winkeliers hiervoor ontheffing geven - zodat hun winkel langer open mag. De gemeente Nieuwegein had dit al juridisch in een zogenoemde verordening geregeld. Daardoor konden alle winkels in de gemeente open tussen 12 en 19 uur op reguliere zondagen, tweede paas- en pinksterdag, Hemelvaart en tweede kerstdag. Die tijden worden nu dus met drie uur verruimd.