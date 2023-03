Utrechtse 'Zwarte Cobra' vrijgesproken van dubbele moordopdracht

De liquidatie uit 1993 was een van de zaakdossiers in het grote liquidatieproces Passage. Drie direct betrokkenen - twee tussenpersonen en een schutter - werden in die strafzaak veroordeeld, maar de Zwarte Cobra kon niet worden berecht omdat hij in de VS een celstraf moest uitzitten van twintig jaar vanwege de smokkel van een miljoen xtc-pillen naar New York.