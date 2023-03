Cocktailautomaten en drugshonden: Zeist krijgt een nieuwe discotheek

Gaby van der Hengel (51) is best trots, want hij is in de 2e Dorpsstraat in Zeist zijn jongensdroom aan het verwezenlijken. “Iedereen jongen wil toch een eigen club?” zegt hij als hij door zijn discotheek in aanbouw loopt. Vanaf half mei zijn er vijfhonderd mensen tot 04.00 uur ’s nachts welkom om te dansen. “Jongeren in Zeist schreeuwen hier echt om.”