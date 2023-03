Dijksma worstelt met foie gras-activisten die met neus tegen restaurantraam staan

Eenden- of ganzenlever

Foie gras is vette lever en wordt geproduceerd door eenden of ganzen overmatig te voeren, waardoor de lever opzwelt. Dat overmatig voeren vindt vaak onder dwang plaats. Foie gras is een product dat in Nederland niet geproduceerd maar wel verkocht mag worden. In Frankrijk behoort foie gras al jaren tot beschermd cultureel en gastronomisch erfgoed.

Volgens dierenactivisten is dwangvoeding mishandeling, zij zijn daarom tegen het nuttigen van foie gras. Er bestaat ook een versie van ganzen- en eendenlever die diervriendelijk wordt geproduceerd, zonder dwangvoeding. Deze ganzenlever mag geen foie gras heten omdat hij niet in Frankrijk is geproduceerd is. Het is niet bekend welke ganzenlever de Utrechtse restaurants op de kaart hadden staan.