Dijksma: 'Slachtoffers busongeluk zijn broer en zus, onverteerbaar voor iedere ouder'

Het ongeluk gebeurde vanmorgen rond 08.00 uur ter hoogte van de Van Koetveldstraat. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Burgemeester Dijksma benadrukt dat het onderzoek moet worden afgewacht voordat er verder gespeculeerd wordt over wat er is voorgevallen. "Ik vind het echt belangrijk dat we dat in volle omvang doen."