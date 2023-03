In een boek van 3000 euro zie je dat Dick Bruna meer is dan nijntje

De bovenste verdieping van het Centraal Museum Utrecht is volledig ingericht als het atelier van Dick Bruna. Daar krijgt de directeur van het museum het boek overhandigd. Het beroemdste konijn ter wereld bestaat meer dan 65 jaar. In het nijntje museum en in het Centraal Museum Utrecht is het dier al te bewonderen. Maar vandaag kunnen fans van zowel nijntje als van de kunst in het boek 'nijntje xxl miffy' genieten.