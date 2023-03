Nieuw gemeentehuis voor Renswoude ‘we passen er weer allemaal in’

In het oude pand was een tekort aan werkplekken, waardoor vaak meerdere mensen aan een bureau moesten werken. Ook was er maar één vrouwentoilet aanwezig en was er een gebrek aan vergaderruimtes. Het nieuwe gemeentehuis is dan ook groter dan het vorige en volgens Doornenbal bovendien helemaal bij de tijd. “We passen er weer allemaal in. Alle moderne middelen die we nodig hebben om te werken, zijn hier voor handen.”