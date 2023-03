Utrechtse schrijver Pim Lammers genomineerd voor Woutertje Pieterse Prijs

'Ik denk dat ik ontvoerd ben' is een bundel vol gedichten over de bijzondere band en gevoelens tussen familieleden in traditionele of juist heel moderne families. Het boek stond laatst hoog in de bestsellerlijst, nadat Lammers zich terugtrok als dichter voor de Kinderboekenweek vanwege doodsbedreigingen aan zijn adres.