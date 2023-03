Minder slapen, want de zomertijd gaat weer in

Zomertijd gaat in op de laatste zondag van maart om 02.00 uur. Op de laatste zondag van oktober gaat de wintertijd weer in, de standaardtijd. Zomertijd werd in 1977 in Nederland ingevoerd en in 1996 in de Europese Unie. Ongeveer zeventig landen verzetten twee keer per jaar de klok. Vijf jaar geleden stelde de Europese Commissie nog voor om te stoppen met het verzetten van de tijd, maar dit plan haalde het niet.