Gewonde bij steekincident Veenendaal, dader aangehouden in Hendrik-Ido Ambacht

Veenendaal - Bij een steekincident in Veenendaal is gisteravond een man gewond geraakt, dat meldt de politie. De verdachte was in eerste instantie voortvluchtig, maar kon in de loop van de nacht alsnog worden aangehouden in het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido Ambacht. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is nog niet bekend.