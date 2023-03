Moeten vrouwen meer werken? 'Nederland is ingericht op het anderhalveverdienersmodel'

Er is geen land in Europa waar relatief meer vrouwen in deeltijd werken. Volgens cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau werkte in 2020 73,4 procent van de Nederlandse vrouwen parttime. Daarmee was Nederland het enige land waar meer dan de helft van de vrouwen in deeltijd werkte. Ter vergelijking: in België ligt dat percentage op 40,5 procent en in bijvoorbeeld Zweden, Denemarken en Frankrijk rond de 30 procent.