Porsche-drama met verongelukte Nieuwegeiner dompelt Dag met een Lach in rouw: 'Gitzwarte gebeurtenis'

De slachtoffers zijn naast de 39-jarige Nieuwegeiner, twee mannen van 42 en 56 en een 37-jarige vrouw. Jacco kent vooral de omgekomen Nieuwegeiner. "Dat is een vriend van me. Een petrolhead in hart en nieren, zoals dat heet. Enorm trots op zijn auto's, die hij met hard werken had verdiend. Ik hoefde hem maar te bellen, appen of mailen voor een evenement van bijvoorbeeld stichting Opkikker of Make a Wish en hij gooide zijn agenda om en was erbij. Ook financieel was hij een steun. Een man die zei: hoeveel heb je nodig? Want onze evenementen kosten ook geld."