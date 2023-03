Inspectie eist beroepsverbod voor Woudenbergse psycholoog

De Inspectie was eerder al heel stellig over de psycholoog: "Hij voldoet niet aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te verlenen. De inspectie verplicht de zorgverlener te stoppen met zijn beroep in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter", schreef zij vorig jaar in augustus. Die tuchtrechter komt 22 mei met een uitspraak. Dan zal blijken of C. Roest nog wel als psycholoog mag werken of niet.