De das is hot en da's goed nieuws volgens kenners, maar: 'Naast elkaar leven in dichtbevolkt land is lastig'

De das is een beschermde diersoort en dat brengt uitdaging met zich mee, want ze graven bijvoorbeeld onder het spoor en daarmee kan de veiligheid van het treinverkeer in het geding komen, zegt ProRail. Vanwege de beschermde status heeft de spoorbeheerder altijd toestemming nodig in de vorm van een ontheffing om in te grijpen in het leven en het leefgebied van de das.