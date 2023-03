Broertje (5) van slachtoffer busongeluk weer thuis, school staat stil bij verlies

De twee kinderen zijn leerlingen van de Taalschool in Utrecht. Op die school is vandaag begonnen met een kringgesprek om te praten over het verlies van een schoolgenootje. Er was ook een gesprek met ouders. De gesprekken roepen veel emoties op, vertelt directeur Jenny Olsthoorn. “Er is natuurlijk heel veel verdriet, we zijn aangeslagen. Dit is de nachtmerrie van iedere ouder. Het raakt iedereen."