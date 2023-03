Woerden zet zich schrap voor spreidingswet, mogelijk AZC in gemeente: 'Als we nu niets doen wordt het probleem alleen maar groter'

Over welke locaties het gaat wil de wethouder nog niks over kwijt, om onrust te voorkomen. "Misschien is het oordeel van het COA dat er geen geschikte locatie is in Woerden, dus we wachten even met dit soort informatie", aldus Rozendaal. Mocht het COA wél een geschikte locatie vinden, dan wordt dat meteen met de raad gedeeld, verzekert de wethouder. Het is dan aan de gemeenteraad van Woerden om er een klap op te geven. Of er een geschikte locatie is voor een azc in Woerden moet nog voor de zomer duidelijk worden.