Van Utrecht naar Italië fietsen met Floris (3) en Sofie (1): 'Mensen zeggen: leuk, maar niets voor mij'

Want met twee jonge kinderen is de paklijst lang. “De grootste vraag is hoeveel luiers we nodig hebben onderweg,” zegt Katinka, “en hoe vaak we een winkel tegenkomen waar je nieuwe kan kopen.” Ook moeten er soms praktische keuzes gemaakt worden. Katinka houdt een handdoek omhoog: “Het schijnt dat je hier helemaal niet fijn mee afdroogt, maar hij is wel heel licht.”