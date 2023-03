Stakingen openbaar vervoer gaan deze week niet door: partijen praten verder

Oorspronkelijk was het idee de gesprekken afgelopen vrijdag af te ronden. Maar ook toen gaven FNV en CNV aan meer tijd nodig te hebben, waarna het overleg dit weekend doorging. Voor deze week is het doel om een opening te vinden voor het hervatten van de cao-onderhandelingen, zegt Chikhi. "Daarvoor kijken we wat de werkgevers op tafel leggen. Als we daar iets mee kunnen, dan gaan we de puzzel leggen."