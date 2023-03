Wilma de Boer verruilt gemeenteraad Eemnes weer voor provinciepolitiek

De Boer werd in 2010 voor het eerst volksvertegenwoordiger als fractievoorzitter in de gemeenteraad van Eemnes. Ze stapte in maart 2019 voor een jaar over naar de Provinciale Staten. Daarna was ze twee jaar wethouder in Eemnes, maar na de verkiezingen van vorig jaar was er in de nieuwe coalitie geen plaats voor de PvdA. Daarom nam ze weer even plaats in de raad. In juni werd ze daarnaast ook weer Statenlid. Haar partij gaf haar een jaar de tijd om het 'probleem' van de dubbelfunctie op te lossen.