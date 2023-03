Familie van slachtoffer busongeluk wil uitvaart in Eritrea: geld opgehaald via inzamelingsactie

"We kwamen zaterdag in contact met de familie en we wilden graag iets doen", zegt voorzitter Jeroen Kwaaitaal van het Stadsklooster, een buurtinitiatief dat zit in de voormalige Antoniuskerk in de Kanaalstraat. "Een uitvaart in Eritrea kost veel geld en een vrijwilliger kwam met het idee om een inzameling te starten. De moeder wil graag dat haar dochter in Eritrea begraven wordt en daar halen we nu geld voor op."