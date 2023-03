Eemnes wil schrale bermen in de polder: 'Goed voor bodemleven'

Provincie Utrecht - Eemnes gaat bermen in de polder zo snel mogelijk laten verschralen. Daarmee komt er binnen een paar jaar meer ruimte voor kruiden in het gras en dat is volgens de gemeente goed voor het bodemleven. Opmerkelijk is dat de gemeenteraad zelfs voor een hoger tempo kiest dan wethouder René ten Have (Dorpsbelang) eerder had bepleit. Oppositiepartij VVD had liefst een nog uitgebreidere aanpak gezien.