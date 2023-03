Man in Rhenen aangehouden in onderzoek naar overleden vrouw

De vrouw werd afgelopen donderdag langs een weg gevonden in Wenum-Wiesel, een dorp vlakbij Apeldoorn. De politie gaat ervanuit dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. In eerste instantie was het niet duidelijk wie de vrouw was. Daarom verspreidde de politie een foto van haar. Diezelfde dag is de vrouw geïdentificeerd. Volgens Omroep Gelderland had de vrouw veel rode en blauwe plekken in haar gezicht. Ook zou zij mogelijk een cosmetische ingreep ondergaan hebben.