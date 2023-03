Hoger beroep in zaak over Amersfoorter die vriendin wurgde: OM vindt moord wél bewezen

Amersfoort - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de Utrechtse rechtbank, die een 27-jarige Amersfoorter begin deze maand vrijsprak van moord op zijn partner. Verdachte Björn K. bracht vorige zomer zijn vriendin om het leven door haar keel dicht te drukken. De rechtbank oordeelde dat niet vaststaat dat hij dit vooraf had gepland. Maar volgens het OM is er voldoende bewijs dat de man een vooropgezet plan had om zijn vriendin te doden.