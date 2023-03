OM eist lange celstraf voor verdachte van drugslab midden in Amersfoort

Amersfoort - Het Openbaar Ministerie eist dertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk, tegen een 46-jarige Hagenaar die betrokken zou zijn geweest bij de productie van synthetische drugs midden in Amersfoort. Het amfetaminelab werd anderhalf jaar geleden ontdekt in een bedrijfspand aan de Zwaaikom. Het was destijds een van de grootste die in ons land werden ontmanteld.