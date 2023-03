'Gezellige seksdate' eindigt met bizarre val uit raam van tweehoog, OM vindt 1,5 ton schadevergoeding gerechtvaardigd

Een van de twee gasten vluchtte via het dakraam het dak op. De andere man werd door de bewoner bekogeld met vazen en meubelstukken en werd in de keuken in een hoek gedreven. Hij probeerde via het raam weg te komen, maar had zich blijkbaar vergist in de hoogte. Hij hing korte tijd aan zijn gestrekte armen aan het hekwerk dat voor het raam was aangebracht, terwijl hij probeerde met zijn voeten steun te vinden. Toen hij het niet meer volhield, tuimelde hij naar beneden en raakte zwaargewond.