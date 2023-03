Veel meer overlastmeldingen in gemeente Utrecht sinds corona: 'Effect van een groeiende stad'

Vorig jaar kwamen er 25.000 overlastmeldingen over de openbare ruimte binnen, in 2019 waren dat er 15.600. De gemeente Utrecht ontving daarnaast nog eens ruim 4500 meldingen over de bebouwde omgeving; drie jaar eerder waren dat er ongeveer 3000. "We zien hiermee de effecten van een groeiende stad, waar we dicht op elkaar leven en waar het bruist", schrijft het stadsbestuur in een begeleidende brief.