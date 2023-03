Baarn vangt extra minderjarige vluchtelingen op in kazerne

"We zien dat de nood heel erg hoog is omdat er veel vluchtelingen en met name ook jonge vluchtelingen naar Nederland komen, door oorlog en andere ellende over de wereld", zegt wethouder Steven de Vries. "We zitten te springen om opvanglocaties en we hebben nu een jaar een opvanglocatie in de oude marechausseekazerne. Dat gaat eigenlijk hartstikke goed en we zijn heel tevreden hoe dat gaat. Het COA is dat ook en dat geeft ons reden om dit uit te breiden."