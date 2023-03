Verdeeldheid in Amersfoortse raad over extra openingsdagen winkels

Op dit moment mogen winkels in Amersfoort hun deuren 361 dagen per jaar openen. Alleen Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag moeten de deuren gesloten blijven. De keuze welke dag de winkel open is, moet volgens voorstanders van de verruiming bij de ondernemer zelf liggen. "Wat wij als gemeente nu doen is winkeliers op bepaalde dagen verbieden hun vak uit te oefenen", aldus VVD-raadslid Joyce Huurman. "Ondernemers zijn zelf prima in staat om te bepalen welke dagen de deur wel of niet open kan."